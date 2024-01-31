碳權護體之外 造紙三雄 大搶低碳財

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造紙三雄不僅有碳權、碳匯護體，更以低碳造紙之名全面搶市，擴大爭取國際綠色供應鏈商機。榮成30日宣布兩款低碳紙箱取得ISO 14067國際產品碳足跡認證，主要用於農果、食品、紡織、紙容器等包裝用箱，內外銷市場都要搶。

此前，永豐餘旗下工業用紙的原紙及紙箱產品，也取得ISO 14067證書；中華紙漿在2011年取得環保署首張影印紙碳標籤，為台灣首款取得碳足跡認證的辦公用紙。

正隆則早自2005年取得全台首張ISO 14064-1盤查，接著2023年取得工業用紙碳足跡盤查，建置產業碳數據資料庫；低碳戰火也燒向家庭用紙，正隆旗下品牌六項家紙產品取得ISO 14067碳足跡標籤。

業界直言，因應全球碳關稅政策，所有產業運輸商品都會使用的工業用紙、紙箱也受關注，若不減碳，將被國際大廠、外銷大戶排除在供應鏈外。

同樣在內需市場，消費者減碳意識提高，低碳紙箱、家紙受青睞，正隆取得ISO 14067碳足跡標籤的六項家紙產品，2023年累計銷售達1.07億包。

榮成兩種獲認證每單位產品碳足跡的紙箱，包括AB楞釘箱主要用於農果箱，及AB楞貼箱主要用於食品、紡織、紙容器等包裝用箱，同時搶攻內外銷市場。

造紙三雄除在低碳造紙過招，建立碳管理制度、導入最新低碳環保技術，也因應碳管制，在兩岸進行碳權布局。

最新數據顯示，榮成在台灣2020年通過環境部抵換專案註冊申請，預計2030年取得23萬噸碳權；在大陸，榮成透過核心環保技術並經由碳核配額取得碳權，持有大陸碳權盈餘量52.87萬噸，包括上海交易所碳權49.85萬噸、湖北交易所碳權3.02萬噸，預計潛在出售利益約人民幣3,838萬元。