相當6,400座大安森林公園 大彰化離岸風場 已減碳83萬公噸

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沃旭能源30日指出，大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場已完成85％風機併網，自首座風機併網發電以來所產出的綠電已減碳83萬公噸，相當6,400座大安森林公園。沃旭表示，2月進行最後風機安裝和併網工程，未來風場全面運轉後，每年減碳量估達13,500座大安森林公園。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣建置容量最大、距岸最遠、風機安裝數量最多的風場；自2022年4月首座風機併網以來，已完成107座風機安裝，累計700MW、約85％風機完成併網，併網容量居全台單一風場之冠。

沃旭台灣董事長汪欣潔說，單座8MW風機每年減碳量約是120座大安森林公園，後續將在2月完成最後的風機安裝和併網工程，推動900MW離岸風場完工運轉，並負責數十年風場生命週期。

隨著900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場即將完成，沃旭接下來將全力推動920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，預計2025年底完工，年產綠電相當於台中火力發電廠三座燃煤機組、200萬台灣家戶每年的用電量。

風睿能源（SRE）也報捷，旗下「海廣風電（Formosa 6）」30日通過環境影響評估審查，正式取得下一階段離岸風電選商的門票，是風睿能源首座佈局在彰化外海的風場，面積約84平方公里，場址離岸最短距離約35公里，預計裝設風機容量為14至22MW，採固定式基樁，最大裝置容量可達1,000 MW。