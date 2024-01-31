逾四成美商 要加碼投資台灣

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近兩年受訪美商對台灣投資之變動

2023年受訪美商全年營收表現

台灣美國商會（AmCham）30日發布《2024年商業景氣調查》報告，調查顯示，逾八成（81％）的美商對台灣經濟前景充滿信心，逾九成（92％）表示願意持續投資台灣，更有41％的美商將加碼投資。國發會對此回應，調查顯示美商未來一年對台灣的經濟有信心。

據調查，大多數受訪者認為2023年台灣海峽緊張局勢加劇，並沒有給他們帶來重大影響；但仍有35％的公司表示，他們「將持續調整」營運計畫，以應對地緣政治環境的變化。對於未來一年至三年，52％受訪美商認為應將兩岸政策納為優先政策，且與人才培育、能源、人口老化，和國安問題同為最需要關注的政策選項。

調查顯示，72％受訪美商認為，台灣與第二大貿易夥伴美國達成雙邊貿易協定對其業務「非常重要」，成員們支持簽署第二批協定和迅速實施《台美21世紀貿易倡議》。其中，「良好法規實務」一章是美商在台業務最重要的部分。

美國商會理事長Dan Silver表示，此份調查是在去年11月、12月間，台灣總統大選之前進行，因此沒有對新政府作出建言，接下來輪到美國進入大選高峰期，呼籲台美官方趕緊完成台美21世紀貿易倡議第二階段談判，為將來雙邊簽署自由貿易協定打好基礎。

另外，調查也提出兩項缺失建言，其一是減少官僚主義，其二是與國際標準接軌，以改善台灣營商環境的重要領域。

對於美國商會的報告，國發會指出，顯示美商未來一年對於台灣的經濟具有信心。據經濟部統計，2023年僑外投資核准金額達112億美元，投資金額創近16年來第三高，外商已將信心落實為行動。政府將持續與商會積極交流與互動，以調和我國法規與國際接軌，建構台灣良好經商環境。

《商業景氣調查》是美國商會最重要的年度調查之一，與美國商會白皮書同為與台灣政府對話的重大訊息，2024年報告的調查對象為符合條件並擔任高階管理職的美商成員。