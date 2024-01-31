台商泰國布局 PCB、電動車、電子最熱

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產業供應鏈南移，新南向國家成為國內廠商新戰場。針對台商布局泰國市場，資誠會計師事務所指出，三大熱門產業分別是印刷電路板（PCB）、電動車和電子業，主要原因是東南亞EV市場崛起，泰國已成為東協電動車發展重鎮。

資誠會計師事務所東南亞及印度業務主管合夥人吳偉臺指出，泰國電動車市場規模達2.1萬台，占整體東南亞市場比重達45％；泰國也積極祭出消費補貼、稅負減免、投資獎勵等政策，鼓勵電動車購買及製造。

他表示，泰國的相關政策吸引整車、關鍵零組件及上游材料業者赴泰投資，有助打造完整的電動車生態系。目前全球前五大PCB板工廠都已在泰國布局，台灣PCB廠南向布局也以泰國為主，爭取電動車及伺服器應用商機。

另一個有利PCB攻泰的有利因素，資誠東南亞及印度業務服務副總經理、泰國及東南亞註冊會計師張智媛說，是泰國有穩定的水電供應及基本基礎設施，加上政策開放使用外勞以解決人力問題，符合PCB供應鏈移轉需求。

資誠表示，泰國2022年起成為PCB產業的China+1投資聚集地，中、日、台系PCB業者齊聚泰國投資設廠。

泰國也是台商主要的全球供應鏈布局國家，2023年台商對泰國投資，比2022年增加6.53億美元。

此外，泰國商業部設定在2024年中以前，與阿拉伯聯合大公國、斯里蘭卡與歐盟完成自由貿易協定的談判，將助力泰國進軍阿拉伯世界、歐洲及南亞等市場，預計將產生價值超過1兆泰銖（約270億美元）的貿易額。