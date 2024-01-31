台德雙邊貿易 連三年突破200億美元

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德國經濟辦事處30日表示，2023全年台灣與德國間的貿易總額達到220億美元，連續第三年突破200億美元；雙邊投資部分亦較上一年大幅增加，2023年總額高達15億5,300萬美元。兩項經貿資料均逆勢於市場整體趨勢的表現。

據統計，2023年德國對台灣投資主要為德商YUNLIN HOLDING GMBH增資允能風力發電15億5,300萬美元，金額是前一年的15倍。

台灣對德國的投資也較2022年大幅成長，2023年總額達39億1,000萬美元，核准投資的項目為台積電於德國德勒斯登興建半導體晶圓廠。不論德對台或台對德，投資金額均列史上第二。

另據財政部統計顯示，2023全年台灣與德國間的貿易總額220億美元。德經處表示，與2022年相比雖減少4.4％，但自2021年來德台雙邊貿易金額，已連續三年突破200億美元，顯示出兩地貿易穩定的發展趨勢。

台德雙邊貿易產品集中在工業品。據統計，2023年台灣出口德國約81億美元，機械及電機設備占51.6億美元，其中更以資通與視聽產品及電子零組件為大宗，各占約26％與23％。

相對的，台灣自德國進口達139億美元，同樣以機械及電機設備為大宗，比重達41％、約56億美元，其次為運輸工具、進口約31億美元，化學品則位居第三，進口約26億美元。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科強調，德台兩地經貿關係朝著穩定正向的發展趨勢，德國也是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。