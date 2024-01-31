陸千團出海 穩外貿、搶訂單

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大陸拚經濟再出招，鎖定穩外貿、搶訂單，祭出多項活動和措施。

其中，2024年計劃組織超過1,000批次企業團組的「千團出海」行動，赴海外參展辦展和考察洽談，遍及歐美、日韓、東協、南美洲等重要經貿夥伴，協助陸企拿訂單、拓市場，並支持地方招商引資。

人民網報導，貿促會30日上午公布「2023年第四季中國外資營商環境調查報告」顯示，8成以上受訪外資企業對2023年大陸營商環境評價為「滿意」以上，9成以上認為大陸市場富有吸引力，近7成看好未來5年大陸市場前景。

該報告對近600家外資企業進行調查，68％的受訪外資企業是小微企業，65％在陸產業布局集中在加工製造環節。貿促會指出，結果說明大陸經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，大陸市場對外資的「磁吸力」將越來越強。

從經營情況來看，超過90％的受訪外資企業預期，未來五年在陸投資利潤率將持平或有所提高，上升約5.8個百分點，有在大陸增資意向的企業上升約4.5個百分點。

大陸貿促會新聞發言人楊帆30日在例行記者會上表示，2024年貿促會要搭建更多優質經貿平台。繼續辦好2024年全球貿易投資促進峰會、粵港澳大灣區發展工商大會、全球工商法治大會等經貿活動，圍繞綠色低碳、互聯網經濟等領域打造一至二個具有國際影響力的品牌。

區域活動方面，要辦好中非企業家大會、中國—東協商務與投資峰會、中國—南美洲企業家高峰會等活動，進一步幫助陸企在東協、中東、南美洲等地區展開貿易與投資。

此外，積極支持外貿新業態發展。

在外貿「新三樣」（電動車、鋰電池、太陽能電池）、中間品貿易、貿易數位化、跨境電商海外倉等領域深入展開調研，形成更多高品質研究成果，為推出相關政策提供智力支持。