阿里國際站擴編 在台15年最大力度

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在國際經濟逆風時刻，全球B2B電商巨頭阿里巴巴選擇加碼對台灣投資，旗下跨境B2B電商Alibaba.com（阿里巴巴國際站）30日宣布，啟動在台15年來最大力度投入，首波行動含擴增三倍員工和AI工具，後續擬推出物流與人才新服務。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭30日表示，作為年內在台一系列重要投入的開頭，決定全面擴編台灣客戶經理團隊三倍至約150人，更完善服務台灣企業的電商需求，協助中小企業挖掘商業模式、精準定位客戶群體並獲取高品質訂單。

當前各界正積極將AI應用於產業中，陳寶圭表示，奠基阿里雲技術，平台外貿工具「AI生意助手」在台上線，簡單輸入需求就能協助用戶上架商品、客服、數據分析，還能因各國不同買家的偏好，生成合適商品介紹與客服內容。

首批使用者鈺田工業總經理游筑雅表示，如平時照片去背用時3分、製作商品影片需15分，但透過AI助手能節省作業時間至3秒、2分鐘，高效率之餘也大幅緩解傳產中小企業人才短缺問題。

自2005年累計至今，Alibaba.com全球成交金額超過1,000億美元、平台共有逾4,700萬活躍買家、買賣商品品項超過5,900項。

另外，Alibaba.com入台15年注重人才培訓，數年來的產學合作培育出台灣新生代電商人才逾5千人。譬如2017年Alibaba.com亦開啟產學合作，培育台灣新生代學子成為電商人才逾5,000人，透過定期舉辦「跨境電商達人賽」、「橙功營」，助台灣企業培養外貿電商人才能力一臂之力。

陳寶圭指出，目前AI可協助許多電商行銷工作，年內擬轉變人才培育方針，將注重創新與設計，期望助台灣風格與品牌推出海外。他也預告，平台在農曆年後將有重磅措施，繼續加碼在台投資。據了解，措施或與物流倉儲領域有關。