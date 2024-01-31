台北天空塔 驚傳產權質押給中資

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「The Sky Taipei台北天空塔」聯貸案

台北市信義計畫區新地標大樓、由碩河開發主導的「台北天空塔」The Sky Taipei，30日驚爆傳出產權質押給中資，且副董涉及挪用增資款償還另名股東個人負債的掏空案，檢調已進行搜索及偵辦中。碩河股東之一的大陸建設表示，大陸建設只是投資10％的股東，並未主導、也並未被檢調搜索，至於大陸工程承包的營建工程，仍如期拿到工程款，施工仍正常進行。

經濟部投審司30日對此表示，現階段還要釐清是股權還是債權涉及陸資，目前尊重檢方的調查。若後續司法調查結果，發現違反陸資未經許可來台投資，可依兩岸條例規定，處12萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時還得停止其股東權利。

金管會銀行局長莊琇媛也指出，該案目前已進入檢調偵辦；該建案聯貸案主辦行為兆豐銀行、共有五家銀行參貸，兆豐銀指出，身為主辦行將持續追蹤，以維聯貸銀行團債權。此案聯貸金額一開始是200億元，現在餘額為176億元，是否有逾期、遲繳狀況還不確定，目前得到資訊是主辦行要進行了解是否有「違反契約」情形，不一定是沒付息，違約條件要一一檢視。

兆豐銀行則回應說，該案事涉股東糾紛及司法調查，身為主辦行將持續追蹤，以維聯貸銀行團債權。

據了解，位於信義計畫區松壽路、松智路口的台北天空塔，2017年曾創195％，認參金額超過400億元的聯貸超額認購潮，這塊基地正位於中信金的舊總部大樓起造日為2019年6月4日，擁有者為碩河開發占95％、中信銀占5％。

碩河開發則對此案發表聲明，強調章經鑫自2023年2月接任碩河開發董事長後，旋即著手釐清碩河開發的財務，並已將公司地址遷移，以確保興建中的「The Sky Taipei」大樓籌備事宜皆正常進行，目前所有營運一切正常。對任何不法行為，全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。而檢調搜索應為之前舊地址，與碩河開發目前營運無關。