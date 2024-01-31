假投資詐騙 連3年財損第一

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2023年詐騙案件前三名

投資詐騙事件猖獗，內政部發布2023年詐騙案件統計，發生件數前三名依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」。其中，「假投資」詐騙案件所造成的民眾財產損害金額高達53.4億元，占整體詐騙財損逾六成，連三年蟬聯詐欺財損金額第一名。

內政部表示，2023年投資詐欺案件造成的財損金額高達53.4億元，占60.2％居冠，其次是解除分期付款財損8.5億元，占9.6％；第三名是假冒公務員，雖然發生件數是排名第九，但財損卻高達5.7億元，占6.5％。

若以發生案件數來看，2023年的投資詐欺共11,719件，占30.8％；其次是假網拍詐騙8,346件，占21.9％；第三名則是解除分期付款，全年共有6,992件，占整體18.4％。

內政部分析，投資詐騙集團的慣用手法，主要是冒用名人的名義成立投資LINE群組傳送飆股訊息，標榜穩賺不賠、高報酬零風險誘使下載投資軟體APP，初期小有獲利，等民眾加碼投資後便音訊全無。

內政部強調，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙；投資必定有風險，在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資。

案件數排名第二的是「假網路拍賣」，內政部說，詐騙集團看準民眾撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價商品，等買家下訂匯款後就失去聯絡。

內政部表示，民眾應選擇具第三方支付功能的正規網購平台，不要與賣家私底下用通訊軟體交易；此外，販售商品的價格若明顯低於市價，則屬詐騙可能性極高，也須多留意。

第三是「解除分期付款」，藉假冒客服及銀行人員，向民眾謊稱有筆交易被誤設為連續扣款，要求操作ATM或網路銀行進行「解除分期付款」等詐騙形式也相當常見。

此外，內政部指出，近期也出現「假買家」騙真賣家的詐騙手法，假買家藉攀談表達想購買商品，請賣家於購物平台開設賣場，並以「無法下單」及平台要求賣家先做「簽署金流協定或帳戶認證」為由，傳送偽冒的連結或QR Code給賣家，民眾按照指示操作後，旋即收到假冒銀行客服的來電，一步步落入詐騙圈套。