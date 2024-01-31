總規模衝4兆 ETF千億俱樂部添4尖兵

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去年規模已暴增65％來到3.85兆元的國內ETF基金，今年元月因台股先回檔後大反攻，加上美國降息前債市買盤湧入，帶動ETF總規模突破4兆元，並再創新高，其中千億元俱樂部檔數也增至九檔，進榜的以台股高股息ETF買盤最踴躍，高人氣態勢續航。

統計顯示，去年整體股債ETF基金規模大增1.5兆元、成長65％至3.85兆元的高，今年以來在台股與全球科技股持續走高，台股ETF基金、科技型ETF基金買氣熱絡，且預期聯準會將啟動降息，資金持續湧入債券ETF基金，推升整體股債ETF基金1月來突破4兆元大關。

個別ETF基金來看，股票ETF基金除規模穩坐2,000億元以上的元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息等三檔，復華台灣科技優息去年一舉衝上千億元，年初群益台灣精選高息也破千億元大關。

債券ETF基金出現不斷追募潮，共有元大美債20年、元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、元大投資級公司債等四檔入列千億元俱樂部，總計九檔破千億元。

今年來台股及全球債市波動幅度加大，規模逾千億元ETF中，以追蹤大盤的台股ETF規模出現流出，但高股息ETF反而因逢低買盤推升，市值及已發行受益權單位總數多維持正成長。

近期ETF基金受益人數上的變化也可看出，市值型ETF基金在台股指數創高下有較明顯減少，部分高股息ETF基金則持續匯集人氣；債券ETF中則以長債成長較為明顯。

投信法人表示，隨製造業與企業獲利觸底回升，AI趨勢及指標大廠法說釋出樂觀展望，有利台股中期趨勢向上，使台股ETF規模仍有震盪走高的機會。

債券ETF因當前公債及投資等級債殖利率水準約4％～5％、處在歷史相對高位，提供買入並長期持有的期望報酬率，但後市須留意政策或總體經濟數據變動帶來的行情震盪。