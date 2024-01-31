金管會兵分五路 防堵詐騙

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金管會定調今年的金融科技主題式推廣活動，鎖定「防範詐騙及金融犯罪」。金管會綜合規劃處長胡則華30日表示，今年兵分五路，包括舉辦研討會、聯合自主實證、共創工作坊、鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC）等，藉由科技的力量提升金融機構在偵測、防範及應對詐騙案件的效率，並更有效地防範及打擊金融犯罪。

胡則華指出，五大推廣包括，一是金管會將邀請相關部會、專家學者，及已利用科技打擊詐騙的金融機構等擔任講者，預計於4月舉辦以科技防詐為主題的研討會；二是金管會預計第1季透過金融科技創新園區啟動「聯合自主實證機制」，選定「防範詐騙及金融犯罪」相關主題進行實證，由金融機構及科技業者運用隱私強化技術（PET）及人工智慧（AI）等科技，共同發展創新解決方案。

三是金管會預計於第二季至第三季針對金融機構及科技業者舉辦共創工作坊，邀請專家學者就本次主題相關技術、法規或實務經驗進行授課，並安排實際操作或個案研討，透過組團進行共創，提出防範詐騙及金融犯罪的科技解決方案。

四是金融機構與金融科技業者於發展解決方案過程中，若有法規諮詢的需求，可與金管會進行雙向溝通交流；五是創新園區也對進駐該園區的業者提供補助、法規健檢、商機媒合及數位沙盒場域實證等多元資源。若尚未進駐該園區的新創業者有意參與本次主題式活動，也可報名參加。

胡則華預期，今年效益包含促進金融機構與科技業者的合作，共同開發更有效的防範金融犯罪工具與策略；彼此分享最新的金融科技應用，提升業界對於防範金融詐騙的專業能力；建立跨部會及跨產業的合作平台，共同打擊詐騙及金融犯罪；增進公眾對金融詐騙的識別與防範意識，減少民眾受騙機率。