Fed開會、尖牙股財報前夕 美股創高 ETF先開趴

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9檔美股ETF創上市來新高

美國聯準會（Fed）開會及美國尖牙股財報公布前夕，美股道瓊、標普500指數雙寫新高，連帶在台交易、代表美科技巨頭成份股的統一FANG+ETF價格也率先表態，30日站上70元，攜手富邦NASDAQ、元大S&P500及國泰美國道瓊等共九檔美股ETF刷歷史新高。

美股迭創新高，令分析師看好後市表現。資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）29日將美股整體評級從「中性」上調至「增持」，同時預測「隨著通膨降溫與Fed準備降息，美股上漲動能可望延續下去」。

多數經濟學家預期，Fed本周例會將維持利率不變，首次降息時間點可能落在5月或6月，降息時機與幅度勢必成為此次會議討論重點。

部分人推估Fed可能修改政策聲明措辭，宣告其放棄緊縮立場，好為未來幾個月降息動作鋪路。

受到美股四大指數29日同步收紅激勵，推升統一FANG+價格收在歷史最高點70.65元、上漲1.65％。此外，富邦NASDAQ、元大S&P500、國泰美國道瓊、永豐美國科技、永豐美國500大、國泰美國道瓊正2、復華S&P500成長、國泰美國道瓊+U等，與美股連動的股指ETF，也同步創掛牌來新高。

台新投顧副總經理黃文清統計，美國科技巨頭谷歌、超微、微軟、蘋果、Meta、亞馬遜等，將從30日盤後到2月2日盤後陸續公布財報，輝達預計2月22日公布，預期這些科技巨頭都積極布局AI，財報表現應不錯。

統一投信表示，AI新應用已開始落實至終端硬體中，尤其AI伺服器上半年進入出貨拉升期，加上新平台效應，帶動終端產品迎接高成長行情。隨著美國財報季火熱展開，科技巨頭對美股科技股的反彈和美股表現至關重要，現階段是進場存股良機。

統一投信指出，統一FANG+站在巨人的肩膀上，股價頻創新高，受惠高端AI科技產業長線向上趨勢，後市依舊可期，投資人可透過定期定額平滑成本，搭上全球科技長線多頭的資金饗宴。