從CES展看電動車多元化的實踐

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文／智璞產業趨勢研究所

2024年CES（消費性電子展）於1/10～1/12在美國拉斯維加斯舉辦，人工智慧（AI）如預期成為展場主角，而智慧出行雖仍割據一方，但比起2023年各種概念車百花齊放，取而代之的是以延續過往概念車落地實踐為主。從中我們不難理解為，在經濟起伏不定的2024年，對於銷售價格較高的汽車行業而言，理當從實際面出發推出產品。

■KIA汽車展現競爭力，推出PBV三種新車款

在車用（智慧出行）展場中，電動車仍是各家廠牌的焦點產品，且不止以乘用房車為核心，還展出許多其他應用車款，包含工業用如山貓、怪手，農用耕耘機、自動噴灑機、收割機等；商用如物流車、自駕計程車、小型場內載具等；娛樂如電動機車、電動自行車、電動飛行車等。相較內燃機複雜的工藝，電機系統簡明的技術與已經實踐的平台底盤搭配模組化元件，正幫助各種應用快速產品化。

在此次CES上，KIA汽車的主題演講，充分展現上述優勢。KIA新任全球總裁宋皓成發表了最新的Platform Beyond Vehicle（PBV）電動車平台，共展示三種車款，分別是「KIA PV1物流小車」、「KIA PV5載客/物流/其他主流多功能車」、「KIA PV7長程載客/物流車」。系列車款強調共用軟體、動力系統、電池底盤、汽車機構等，讓商用及消費性客戶，買到更具使用效率及更適配應用的電動車。

以KIA PV5為例，強調共電池底盤搭配基本款、挑高（特殊用途）、自駕載客、皮卡等模組化設計，展現多用途的拓展潛力。

KIA PV7與PV1為全套物流解決方案，PV7為大型物流車，強調800V電氣系統及更大的電池，提供超過750Km長續航力。PV1是此系列中最小的車款，其特色為搭配KIA的驅動模組，能自由調整底盤高低；搭配四電機驅動，還能做到最小化迴轉半徑，滿足場內物流車的需求。

■小車商用化在即，特殊應用領域是自駕與自動化試金石

亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox，其自駕計程車在歷經一年的測試，即將商轉。而台灣的鴻華先進也透過母公司鴻海的MIH平台，展出電動小車Project X。其與Gogoro合作的電力系統，能提供換電與充電兩種方案供客戶選擇；鎖定城市內的短程應用，包含共享服務、個人都市使用、短程物流等。

美國最大農業機具製造商John Deere，升級無人農業車，從播種、農肥噴灑到收割等各種農具都已具備自動駕駛及自動工作能力。在John Deere自駕生態系中，所有大型機具皆能以手機操作，布局工作路線及安排農務計畫，做到簡化作業流程的目的。且作業過程中會記錄所有數據，包含行車路線、機械操作過程、工作週期及噴灑速率等，並透過AI數據分析，提供未來提升農業生產效率的參考依據，代表著在智慧出行上面，已朝專業化前進。

■大車廠關注焦點：娛樂、安全、行車助理

本次展場上Mercedes Benz以Mercedes CLA概念車分別在硬軟體方面，分享了自家造車工藝。硬體部分以750Km超長里程數，配合15分鐘充80％電量的800V電氣系統，回應里程焦慮。在軟體上，MB.OS 1搭載了智慧出行助理MBUX，能記錄駕駛的使用習慣，以此預測駕駛行為模式，提供自然、體貼及個人化的駕駛設定調整。Mercedes Benz也公布將與Google就數據蒐集、資料分析、UI/UX 設計、App導入及AI領域等共同開發，並有望在未來導入Google Gemini。

另一大廠BMW在展場並未以新車吸引目光，轉以現在與未來數位車上體驗為主題，提供觀眾享受遠端操控BMW iX的樂趣。此外，BMW與Amazon基於大型語言模型共同研發新的AI智慧出行助理，提供車輛操作及道路相關資訊解答。駕駛還能透過AI協助，調整車內部分功能（非行車類），達成真正的助理體驗。在作業系統上，BMW OS9除自家App，還將開放第三方軟體導入，並搭載線上商店，讓駕駛能透過線上商店，購買軟體公司所提供的App、音樂娛樂、數位書報雜誌，甚至是遊戲等服務，實現車上軟體應用商業模式。而在展場外，BMW展示了與Valeo合作研發的AVP自動代客泊車系統，在用戶開車進停車場後即可下車，系統能找到車位並自動將車停好。在用戶想要取車時，自駕系統會駛離停車位置，自動回到用戶身邊。