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政府高舉居住正義大旗，連續祭出許多打房政策，但迄今成效不彰。房價仍然居高不下，投機炒作風氣反而死灰復燃，不動產儼然已被當做股市的小型飆股在操作。

最近發生在南台灣房市的幾個事件，令人嘆為觀止，最驚奇者首推一個900多戶的大樓建案，預售開賣三天完銷，照理說這是喜事一樁，但看在守法合規的建商眼裡，卻是憂心忡忡。

因為在政策打房之後，大多數的建案銷售仍是緩慢的，除非是有特殊交易安排的預售建案，包括疑似團客投機掃貨、超低自備、工程零付款，過去的炒房手法，幾乎重現江湖，把房屋當作期貨商品操作，用低自備款6％或是更低，一賭六年，或六年以上的完工後房價上漲。此一操作，自備款比買股票的成本還低，未來房價是否繼續上漲，雖是個未知數，但目前房價已炒高，卻已是事實。

如果房市因少數業者投機取巧，甚至是少數建商助長投機，進而導致守法合規建商遭到政策的再一次嚴厲緊縮，那是不公平、不公義的。

因此，政府未來再祭出打房措施時，應考慮非齊頭式的懲戒，採取「選擇性」管制措施，針對特定投機建商，避免殃及無辜，特別是建案土建融資金的取得，這是央行和授信機構就可個別執行的。

畢竟，金融機構的資金來自於不特定大眾，銀行只是仲介者角色，必須肩負起道德勇氣與責任，不讓融資流入如同賭局中的「莊家建商」，這類建商如要投機或助漲投機，請他們使用自有資金。

另一個，則是國產署今年3月要標售台南平實營區的底價訂定，每坪高達74.52萬元，比2021年8月平實營區的第一筆地上權脫標價每坪29.18萬元，高出45.34萬元，等於不到三年，政府就帶頭飆漲土地155.38％，建商標得後至少要加2成，才能反映成本售價，接著附近案場也跟漲，政府沒責任，建商卻要背炒作罵名。

此一情事，在政府大喊居住正義，憂心房價高漲之際，無疑是打了自己一個大巴掌，如果政府的地上權土地，都可以有這樣的漲法，怎有臉說民間私有地主亂漲價呢？如何打炒房呢？