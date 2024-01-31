全球景氣風向球 UPS今年財測不如預期

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在全球經濟不景氣及地緣政治動盪雙重打擊下，優比速（UPS）上季（去年10至12月）營收、獲利雙雙下滑，今年財測也不如預期，股價在30日早盤開低大跌7％。

優比速30日盤前公布上季營收年減7.8％至249億美元，美國及海外營收雙雙下滑，前者年減7.3％至169億美元，後者年減6.9％至46億美元。優比速供應鏈解決方案營收也在上季年減11.4％至34億美元。

優比速上季營業獲利25億美元較前一年同期減少22.5％，排除一次性費用後EPS也年減31.8％至2.47美元。華爾街原先預期優比速上季營收253億美元，但實際結果不如預期，所幸上季EPS略高於華爾街預期的2.44美元。

優比速執行長托梅（Carol Tome）表示：「去年是特別艱難的一年，但我們仍專心控管事業表現，堅守營運策略並為未來成長打好基礎。」

去年大環境不景氣持續打擊消費需求，再加上地緣政治動盪阻礙全球貿易，導致優比速去年全年營收下滑9.3％至910億美元，營業獲利也下滑28.7％至99億美元。排除一次性費用後，去年EPS約在8.78美元。

展望未來，優比速預期今年全年營收約在920億至945億美元之間，不及華爾街預期的956億美元。今年全年營業獲利率估計落在10.0％至10.6％之間。

30日唯一讓投資人開心的消息是，優比速宣布本季股息調升0.6％至1.63美元。

優比速去年股息調升幅度總計6.6％，一共透過發放股息及收購庫藏股將76億美元現金回饋給股東。今年預計發放的股息總額約在54億美元，將是連續第15年調升股息。