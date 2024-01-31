印度2027年 拚全球第3大經濟體

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印度財政部29日最新報告顯示，該國2027年國內生產毛額（GDP）估計達到5兆美元，躋身全球第三大經濟體，2030年更將來到7兆美元。

在印度政府本周發布臨時預算前夕，財政部發布報告指出，該國經濟在2024財年預估成長7％或更高。印度財年自4月1日起到隔年3月31日結束。倘若本財年達標，將是印度連續3年GDP成長至少7％。

十年前，印度GDP僅1.6兆美元，僅位列全球第十。目前GDP已成長至3.7兆美元，為全球第五大經濟體，僅次於美國、中國、日本和德國。

標普全球評級（S&P Global Ratings）認為印度在2030年前可望躋身全球第三大經濟體。投資銀行高盛則預估，印度將有望在2075年成為世界第二大經濟體。

印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭（V. Anantha Nageswaran）解釋，過去10年來在政府採取多項改革與相關措施帶動下，民間消費和投資看起來相當旺盛，成為印度成長的主要動能。

印度政府盼藉由投資實體以及數位基礎設施，持續帶動需求和製造業景氣，且有信心度過紅海等地緣政治風險，目標在2047年成為「已開發國家」。

印度股市今年開局亮眼，Nifty 50指數繼去年屢創歷史新高、全年漲幅超過20％後，本月首次突破22,000大關。

全球人口最多國家的前景看漲，加上可望迎來5月大選的選舉行情，投資人盼現有政策持續推動。與此同時，印度央行預料在下半年降息，可望進一步刺激股市，並帶動內需與經濟成長。