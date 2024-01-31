全球汽車銷售 豐田四連霸

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全球前兩大車廠銷量比較

日本豐田汽車（Toyota Motor）2023年全球汽車銷量再創歷史新高，連四年擊敗德國勁敵福斯集團（Volkswagen），顯示該公司已擺脫疫情低潮與晶片短缺危機並強勁復甦，全球車壇一哥的寶座愈坐愈穩。

豐田30日公布，包括大發工業與日野汽車在內的2023年全球銷量年增7.2％至1,120萬輛，超越2019年創下的高點紀錄1,070萬輛。其中，日本、北美與歐洲市場引領成長，得以彌補中國市場的銷售下滑。

相較之下，全球第二大車商福斯本月稍早公布，2023年全球銷量成長12％至920萬輛。

資深汽車分析師吉田龍夫（Tatsuo Yoshida）表示：「豐田已擺脫去年夏季供應鏈困境，如今旗下車款全都大賣。」

在生產方面，豐田集團2023年全球汽車產量年增8.6％至1,150萬輛 ，同樣改寫歷史新高。

北美與歐洲去年供應鏈恢復正常、需求維持穩定，令豐田得以提升產能並從海外賺取豐厚獲利。此外，全球包括日本在內的多數國家對混合動力車的需求居高不下，也協助提振豐田業績。

若以2023年12月單月來看，豐田集團全球銷量年增10％至100萬輛，產量攀升7.7％至90萬6,570輛。顯示需求強勁與晶片短缺問題緩解。

豐田2023年電動車銷量僅10萬4,018輛，低於該公司設定的12.3萬輛目標。相比之下，電動車龍頭特斯拉去年銷量高達180萬輛。但豐田承諾加速推動電動車轉型，目標是2026年銷量達到150萬輛，2030年攀抵350萬輛。

過去十年，豐田全球銷量有九年逾1,000萬輛，唯一例外是2020年疫情對整體汽車業帶來打擊。

豐田集團近日接連爆出造假醜聞，除日野與大發外，豐田自動織機（Toyota Industries）也傳出測試造假，令該公司形象嚴重受損。豐田董事長豐田章男30日為此鞠躬道歉並承諾進行改革。