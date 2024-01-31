陸車企崛起 外商合資品牌敗退

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以電動車為主導的大陸本土車企強勢崛起，令外資合資品牌備受壓力，近年在大陸市場節節敗退。日前傳出，韓國現代汽車旗下的北京現代汽車公司，去年底已將重慶工廠以2,960億韓元（約合人民幣16.2億元）的代價，出售給重慶兩江新區魚復工業園建設投資有限公司。

韓聯社報導，重慶工廠是北京現代在大陸建設的第五座工廠，曾經被譽為北京現代最先進的一座整車製造工廠。2023年8月11日，北京現代重慶工廠首次掛牌出售，掛牌價格最低為36.8億元，因此這次16.2億元的成交價相比第一次掛牌的價格便宜20.6億元，相當於建設時77.5億元總投資的約五分之一，等於是打了2折。

北京現代成立於2004年，由現代汽車與北京汽車共同出資設立，負責現代汽車集團的中國業務，鼎盛時期在大陸擁有五座工廠。但隨著大陸本土汽車品牌的迅速崛起，現代汽車在大陸銷量銳減。資料顯示，2016年，現代汽車在大陸銷量高達114萬輛，但2022年已銳減到僅剩33.9萬輛。

2021年，北京現代已將其位於北京的第一工廠出售給理想汽車，同年12月底關閉了重慶工廠。在重慶工廠出售後，北京現代在大陸僅剩下北京二廠、三廠，以及河北滄州廠三座工廠。但自去年以來，北京現代常州廠也已經停止運作，預計最快今年內就會掛牌出售。

報導指出，這並不是現代汽車的敗退，而是整個合資品牌汽車在大陸市場的敗退。如2023年10月24日，三菱汽車公司正式宣布，將停止在大陸本地的汽車生產，並將廣汽三菱汽車股權出售給廣汽集團，全面退出大陸市場。

2023年12月，日本汽車大廠本田（Honda）和廣州汽車集團的合資公司：廣汽本田已在11月裁撤約900名派遣員工，裁員比率約7％。本田發言人指出，因生產減少，因此終止派遣契約。