無緣嫁亞馬遜 iRobot股價跳水

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由於歐盟監管機關的阻擋，亞馬遜與掃地機器人大廠iRobot決定結束17億美元的合併案。此交易凸顯亞馬遜在美國與海外擴張版圖面臨的監管壓力日增。

消息一出，iRobot 29日股價重摔8％。自外媒1月稍早傳出與亞馬遜婚事告吹的消息以來，iRobot股價累計已狂崩40％。

亞馬遜於2022年8月宣布斥資17億美元併購iRobot，根據S＆P Capital IQ資料，此為這家電商巨擘歷來第四大收購案。不過，兩公司29日表示已簽署終止協議，亞馬遜將支付iRobot 9,400萬美元的分手費。

亞馬遜原本期盼藉由iRobot的加入，可讓熱門的Roomba掃地機器人整合至亞馬遜的產品組合，包括語音助理Echo和視訊門鈴Ring。然而歐盟執委會的反壟斷官員一直阻攔該交易。亞馬遜與iRobot 29日坦言，此交易在歐盟無法取得監管機關核准。

歐盟反壟斷機關去年11月表示，擔憂此交易可能限制掃地機器人市場競爭，認為亞馬遜有能力讓iRobot對手更難以在亞馬遜線上平台銷售，藉此阻擋市場競爭。歐盟執委會原訂在2月14日以前作出最後裁決。

此交易在美國也面臨調查。消息人士稱，亞馬遜上周與聯邦貿易委員會（FTC）官員會面，官員已告知亞馬遜該機構考慮提訴以阻擋該交易。

亞馬遜不滿監管機關對此併購案的阻撓。該公司總法律顧問扎波斯基（David Zapolsky）表示，企業家們原本預期透過併購邁向成功之道，但是不適當且不成比例的監管障礙已對他們造成打擊。

歐盟主管競爭事務的官員維斯塔格（Margrette Vestager）指出，歐盟初步調查顯示，此收購案可讓亞馬遜將iRobot對手排除在外，這樣的策略「可能限制掃地機器人市場的競爭，導致消費者面臨價格增長、品質降低以及創新減少的局面」。