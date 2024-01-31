通用上季財報 超預期

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美國通用汽車表示，儘管受罷工影響，去年第四季獲利遭到侵蝕，但整體業績依然超出市場預期。此外它還看好在美國具有韌性的經濟帶動，今年獲利可望有強勁表現。

通用發布財報指出，去年第四季淨利年增5.2％到21億美元。不過在罷工與電動車業務損失拖累下，營業獲利則比上年同期大幅砍半。此外第四季稅前每股盈餘經一次性項目調整後為1.24美元，高出華爾街預期的1.16美元。營收則幾乎持平於429.8億美元，也優於預期的386.7億美元。

通用還發布2024年財測，表示調整後稅前獲利將介於120到140億美元間、換算成EPS為8.5到9.5美元間，超出2023年的124億美元與7.68美元。至於今年資本支出將與去年相差無幾、約在107億美元。

通用執行長芭拉（Mary barra）在給投資者的信中表示，「鑒於看好美國經濟將穩健成長、就業市場與汽車銷售也將維持韌性。」她還提到通用會持續把賺取的現金回饋給股東，包括2023年藉由100億美元的庫藏股買回計畫與把發放股息提高33％，兩者加總起來為120億美元。

相較於特斯拉執行長馬斯克保守看待今年銷售成長前景，通用則是把希望放在北美市場對卡車與休旅車的強勁需求與新一代電動車的銷售增加。通用預期今年美國市場的電動車整體銷售成長幅度將從去年的7％升高到10％。

通用財務長賈克柏森（Paul Jacobson）在法說會上向記者表示，預期電動車營運將在今年下半年返回獲利正軌。

儘管通用旗下自駕車部門Cruise日前因行車事故遭到有關單位的調查，然而芭拉表示通用不會放棄自駕車業務，將會進行整頓後再度出發，但她並未透露時間表。