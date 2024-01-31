陸民航局出招 改變M503航線

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M503航路小檔案

農曆春節即將來臨之際，大陸民航局30日晚間突然宣布，自2月1日起，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，以提升空域運行效率。對此，陸委會表達嚴正抗議，並表示此舉有改變台海現狀疑慮，製造兩岸不安。

交通部民航局30日晚間強調，陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果，有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

1月13日總統大選後，兩岸氣氛即呈現詭譎緊繃的狀態。M503航路位在台灣海峽，與海峽中線平行並貼近其西側，呈東北－西南走向。2015年1月大陸在未與台灣協商下片面宣布劃設M503航路，並開放北往南飛行。同時劃設M503向西連接浙江東山、福州、廈門的W121、W122、W123航路。因引發軍事安全疑慮，曾引起我方強烈抗議。

國台辦發言人陳斌華30日表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。

他還說，此次取消M503航線自北向南飛行偏置，和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

陸委會指出，疫情過後陸方國際航線尚未全面復航，大陸稱開通相關航路是為緩解有關區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖。要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定。