陸拋五條件 急催房企白名單

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大陸1月各線城市房市銷量表現

儘管大陸政府推出一系列穩房市措施，今年開年房市表現仍不見回溫，主要25城市1月銷量較上月大減近3成，年減12.51％。大陸住建部近日召開會議提出五條件，要求加快各地提出可以給予融資支援的房地產項目名單。預計第一批白名單本月底推出。

大陸房企巨頭恒大集團29日遭香港高法頒清盤令後，事件持續發酵，30日陸港房產股大幅下挫，陸股收跌1.83％報2,830.53點，港股重挫2.32％報15,703點，顯示大陸政府必須採取更多措施以重振市場信心。

綜合陸媒30日報導，中指研究院公布最新報告顯示，大陸1月主要25城市成交量較去年12月大幅下跌28.06％，年減12.51％。

從各線城市看，一線城市整體成交面積月減16.23％，年減4.27％。其中北京1月月漲幅最大至17.6％，深圳次之，為10％。廣州月跌幅最顯著，達45.6％，上海次之，為23.4％。從年增率看，北京、深圳漲幅顯著，分別達72.7％和21.7％，上海下跌明顯，跌幅33.9％。

二線代表城市部分，成交面積較上月大幅下跌42.73％，年減幅達21.19％。其中，南寧月跌幅最大，達73.77％。

此外，中指研究院監測的7個代表城市，庫存面積整體月減0.79％。其中，北京庫存跌幅最大，達6.79％。溫州庫存升幅最大，達4.39％。

為挽救積弱不振的房市，住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會議，要求各地要以項目為對象，加快研究提出可以給予融資支持的房地產項目名單。1月底前，第一批白名單就可能實施爭取貸款。

知情人士透露，會議明確能夠獲得融資支援的項目，需要滿足五個條件，包括項目處於在建施工狀態、有與融資額基本匹配的抵押物、預售資金未被抽用挪移或抽用挪移的預售資金已追回等。

該人士表示，無論是什麼性質的公司，只要項目需要，符合標準和條件，申報後經地方主管部門審核完畢，便可進入白名單。報導稱，儘管房企人士都表示尚未就白名單政策接到銀行通知，但已有房企先行動，爭取融資。