市場裝不下 陸車企恐產能過剩

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近年大陸汽車銷量變化概況

近年大陸新能源汽車強勢崛起，多家車企陸續公布2024年銷售目標，但產能過剩的隱憂卻浮上檯面。陸媒估算，若要完成所有車企銷售目標，大陸車市年銷售額需上看4,000萬輛，遠大於目前的市場規模。

澎湃新聞30日報導，大陸車企普遍於2023年底向上游供應鏈企業提供生產計劃，供應鏈企業相關負責人透露，不少車企預測數據略顯激進，特別是新能源汽車業者，並認為車企銷量目標遠超車市容量，「真要實現它們定的這些銷量目標，一個中國車市根本裝不下。」

為應對大陸汽車產能過剩隱憂，大陸工信部19日指出，預計2024年消費疲軟下，汽車銷量增幅將銳減約9個百分點至3％，因此要改變方針調整體質，整頓車業發展過快過剩、補足晶片等問題。

回顧2023年車市表現，初步統計，大陸數十家主流車企中，僅比亞迪、吉利汽車、理想汽車完成全年銷售目標。其中，理想交付37.6萬輛，年增182.2％，該公司提早公布2024年銷售目標80萬輛，年增112.77％。

此外，零跑汽車2024年銷售目標為30萬～40萬輛，其2023年銷量為14.42萬輛，預期年增達108％～178％。哪吒汽車宣布，2024年銷售目標為30萬輛，預計年增135.29％，而該品牌在2023年銷量僅12.75萬輛，年減16.16％。

報導引述極氪汽車內部人士透露，公司2024年整體目標是成為20萬以上純電市場大陸品牌交付量第一，並超越蔚來和小鵬，2024年銷售目標為23萬輛，為2023年的兩倍。而蔚來與小鵬皆未公布今年的銷售目標，市場傳出，兩者年銷售目標分別為23萬和28萬輛。