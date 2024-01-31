台灣工商聯理事長 王明祥當選

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台灣工商企業聯合會（簡稱台灣工商聯）30日舉辦第八屆理監事選舉，由有「全球蕾絲王」之稱的偉特企業創辦人王明祥當選理事長。王明祥致詞時表示，要持續兩岸四地的經貿交流合作，保護台商投資權益，促進兩岸和諧關係，並努力辦好2024年的兩岸四地高峰會。

台灣工商聯30日在台北舉辦第八屆理事長、監事會召集人交接典禮等活動，陸委會主委邱太三、立法委員吳欣盈、王鴻薇等，以及三三會理事長林伯豐等知名政商人士出席。

王明祥在會中提出理事長五大工作重點：一、持續兩岸四地的經貿交流合作。二、扮演區域經濟發展的要角。三、推動產、官、學跨界合作，提升會員企業競爭力。四、辦理藝文及健康活動，投入慈善公益。五、當企業和政府橋樑，扮企業和民間媒介，共創和諧，繁榮社會。

對於兩岸交流，王明祥表示，承接台灣工商聯創辦人許勝發兩岸和諧、商業企業互補的理念，盼能延續在兩岸扮演重要角色。他表示，目前有些僵化，民間希望扮演為兩岸「潤滑」的角色，促進兩岸和平、和諧、互惠。

王明祥還說，台灣工商聯目前遭遇的第一個問題，是2024年輪到台灣方承辦兩岸四地的高峰會。王明祥當場向邱太三喊話，此事需要政府協助。至於大陸方面，將請台灣工商聯榮譽理事長王屏生協助溝通。

王明祥指出，台灣工商聯希望扮演區域發展的角色，擴大與亞洲及世界台商總會的交流，讓台灣企業與外國企業有更多接軌，「我們是海洋台灣、貿易台灣，需要走出去」。王明祥也向在場的亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林提出「兩會應該交流」，許玉林當場允諾「當然可以，非常歡迎」。另外，台灣工商聯也將與三三會有更多交流。