跟進廣州 滬蘇放寬住房限購

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繼廣州日前率先放開大戶型住房限購後，蘇州、上海30日先後跟進，放鬆限購政策。蘇州方面，新房、二手房全面取消限購；上海部分，已連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。

綜合陸媒30日報導，大陸拉抬房市動作在春節前開始加速，一線城市廣州27日宣布調整限購措施，買家在廣州限購區域範圍內購買建築面積120平方公尺以上的房子，不納入限購範圍，同時改善住房限購和增值稅免稅年限。

蘇州寬鬆程度更大，主城六區與昆山、張家港、常熟、太倉全面放開限購政策，蘇州戶籍與非蘇州戶籍市民均可不限制套數購買。蘇州市住房和城鄉建設局工作人員表示，購買新房、二手房不做購房資格審核，新房限售政策仍為兩年。蘇州市房產交易中心工作人員也稱，不再審查套數，也不看購房資格。

對於上海放寬限購政策，上海中原地產首席分析師盧文曦指出，上海的限購政策是大陸「北上廣深」四個一線城市中最嚴格的城市，因為非戶籍購屋需要以家庭為單位才能購買。從社會現況來看，結婚年齡正在成長，大齡未婚族群占有一定比例。這次政策優化後，城市新青年有購屋機會，可留住這部分人可以維持城市活力和競爭力。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，上海此次政策有三大重點，一是取消非本市戶籍單身人士限購，支持在滬穩定就業的非本市戶籍單身人士購房安居需求。二是明確優化限購區域範圍，外環以外區域約占全市60％的房源量及交易量，購屋空間充足，較能滿足相關族群首套房或剛需房的置業需求。三是本次優化政策與人才安居購屋政策形成梯度政策體系。