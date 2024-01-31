陸金管總局 督促保障性住房

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸穩房市措施近日加速推出，官方希望藉此化解金融風險。隨著房地產專案「白名單」第一筆貸款在廣西南寧上路，大陸金融監管總局30日召開2024年工作會議，要求積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度，並健全金融風險處置常態化機制。

華爾街見聞30日報導，大陸金融監管總局會議要求，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等「三大工程」建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式展開債務重組、置換。

金融監管總局指出，要緊緊圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，以責任定目標、以目標抓考核、以考核促落實。全力推進中小金融機構改革化險，把握好時度效，有計劃、分步驟展開工作。健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。

報導稱，大陸住建部和金融監管總局30日晚間公布，目前廣西南寧已經建立房地產融資協調機制，並且向當地金融機構推送第一批107個房地產項目「白名單」。

另外，西安市高新區、滻灞生態區兩個城中村改造項目，30日也獲得國家開發銀行陝西省分行全國首批城中村改造專項借款人民幣5億元。