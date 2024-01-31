美國禁令衝擊 泰瑞達組裝業務 撤出中國

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美國出口管制禁令加速企業轉移在中國產線，美國半導體測試設備商泰瑞達（Teradyne）傳出將組裝業務從中國撤出，把這個規模10億美元的業務轉移至馬來西亞，以滿足後續對中國等地客戶的交貨。

路透30日報導，泰瑞達發言人29日表示，美國出口限制措施影響部分供應鏈運作，公司在2023年已將規模10億美元的製造組裝業務從中國撤出。

報導稱，泰瑞達部分設備在中國蘇州等地製造組裝，如偉創力蘇州工廠便提供相關服務。但美國禁令實施後，偉創力蘇州廠在獲取部分零件時受到法規限制。

泰瑞達全球法遵部門總監阿梅羅（Brian Amero）日前表示，在美國2023年10月更新禁令，對晶圓製造後端測試設備有額外限制，導致部分供應商不向泰瑞達在中國的工廠出貨。因公司需要緊急授權才能在中國製造，考量風險下，最終決定將業務撤出中國。

芯智訊30日引述泰瑞達中國區總經理Felix Huang表示，比較進口零件和設備整機的美國來源占比，前者要高上不少。因此當前將組裝廠從蘇州轉移到馬來西亞，在進口零件時可以不受美國來源占比的禁令限制，組裝好的設備整機也能再供應給中國客戶，因為整個設備的美國來源占比能夠低於3％。

Felix Huang表示，目前這種將產線轉移到東南亞的模式廣泛被半導體企業採用，例如同業愛德萬測試也有類似行動。

此外，美國禁令也對泰瑞達業務造成衝擊，泰瑞達2022年報指出，預計只有三星、SK海力士、台積電等公司能獲得在中國生產的許可，其他業者很可能不會得到許可，這將限制泰瑞達向它們供應設備的能力。