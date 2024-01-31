盤中零股撮合 年底縮至5秒

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零股交易縮短撮合時間成效

盤中零股撮合時間目前已縮短至1分鐘，金管會30日列舉數據，強調盤中零股撮合時間縮短後出現相當成效，預計將盤中零股撮合間隔時間再進一步縮短至5秒，預計於今年底上路。

金管會表示，為便利小資族群投入台股，以低門檻參與投資，2020年10月26日正式開放盤中零股交易，且從2022年12月19日將盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘，目前已看到相當的成效。

據金管會統計，從盤中零股開放2020年10月開始，到2023年12月底，上市盤中零股日均值為19.92億元，占比0.66％，比盤中零股制度實施前、2020年1月至9月，盤後零股日均成交金額2.23億元、占比0.12％，日均成交值成長約793％；上市零股成交戶數也從32萬戶，增加至113萬戶，成長幅度高達258％，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.1％成長至27.79％，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

盤中零股從2022年12月19日縮短撮合時間至1分鐘，據金管會統計，到2023年12月底止，上市盤中零股日均值為23.94億元、占比0.86％，比撮合3分鐘期間、2022年10月26日至2022年12月16日，上市盤中零股日均值18.03億元、占比0.59％，日均值及占比分別成長33％及46％，顯示盤中零股撮合時間縮短後，在日均成交值及占集中市場成交比重，都有明顯增加，效率也顯著提升。

金管會表示，為增進市場效率，預計進一步縮短盤中零股撮合間隔時間至5秒，預計於今年底實施，預期可促進盤中零股流動性，提高盤中零股交易便利性，打造普惠金融的優質投資環境。

另金管會已於2023年11月27日將盤中零股試算行情資訊揭露間隔，由10秒縮短為5秒，給予投資人更即時及充分的資訊，方便投資人做交易決策，為落實公平待客原則，也鼓勵證券商調整零股交割價金計算方式。