公股銀：Fed本周利率決策 按兵不動

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美國聯準會本周利率會議倒數計時，公股銀多認為，美國這次利率不變的機率較高，最快於年終的5月或6月降息看法維持不變，至於台灣的政策利率，估計全年皆不動如山。

公股銀表示，除非潛在的金融系統性風險攀升，否則在經濟表現尚屬穩健的情況下，聯準會不急於過早放鬆貨幣緊縮力道，預估年中才有降息空間；台灣則因外需復甦受制於中美經濟前景，復甦動能較溫吞，面臨的不確定性高，同時國內通膨水準仍高，須等待通膨穩定受控，加以升息幅度遠低於美國，台美利差幅度仍大，即使美國啟動降息，我國央行應不急於跟進，今年重貼現率應維持不變。

公股銀指出，美歐央行升息告一段落、今年降息可期，但大幅攀升後的借貸成本仍將持續滲透實體經濟，再融資壓力與日俱增，可能觸發零星企業違約倒閉，消費者支出亦面臨信貸緊縮、超額儲蓄耗盡等逆風，而商用不動產市場疲弱不振，更成為美歐國家不可忽視的潛在風險，再考量地緣政治衝突陰霾籠罩揮之不去，預期2024年美歐國家經濟復甦空間有限，成長動能恐不如以往。

台灣因商品貿易回暖，且產業鏈庫存去化已有一定進展，供需雙方將更趨於平衡，加以AI等新興應用需求崛起有利我國出口表現改善，但考量今年全球經濟成長低緩，預計今年我國出口將溫和復甦，並帶動民間投資回溫。此外，國內民間消費將表現穩健表現，惟受高基期因素影響，內需成長幅度料將放緩。整體而言，今年台灣經濟復甦可期。

公股銀強調，預期今年勞工基本工資與軍公教待遇調升後，有助於維持民間消費熱度；全球商品庫存降至低水位後產生回補需求，以及人工智慧、高效能運算及車用電子的應用範疇持續擴大，將帶動我國出口逐步轉強；伴隨高科技業廠商擴廠、綠能設施建置需求增加與各產業對節能減碳設備的投資，皆有利民間投資回溫。整體而言，台灣經濟表現有望進一步擴張。