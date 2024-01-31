與政府機構簽資安、防詐MOU 永豐銀去年堵詐3.18億

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永豐金控致力打擊詐騙，守護民眾資產恪盡心力，子公司永豐銀行去年全年度全台各分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額高達新台幣3.18億元。永豐金控及永豐銀行日前也分別與刑事局、台北市政府簽訂資安、防詐騙MOU，藉由警、銀齊力合作，防杜金融犯罪，為民眾寶貴資產做好嚴格把關。

永豐金控與內政部警政署刑事警察局於日前簽署「建構紅藍隊資安實力、反詐聯防與技術交流」合作意向書，進行科技人才之培育、專業知識之分享、資安及詐騙之情資交流進行合作，將規劃設置技術交流平臺，共同培育資安人才與強化反詐能量，為首家與刑事警察局簽下「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」合作內容的企業。

永豐銀行去年12月甫與臺北市政府警察局共同簽訂打詐合作意向書。臺北市警察局局長張榮興表示，藉由與永豐銀行共同建立起全國首創合作機制，警方得以精準掌握可疑帳戶金流動向，透過積極調閱相關資料，掌握證據蒐集黃金時間與完整聯結犯罪事證，有助打擊不法犯罪。

永豐銀行去年全年度全台各分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額高達新台幣3.18億元；在台北市更創下阻詐件數成長66％、阻詐金額成長309％的成績，分行成功攔阻一筆近300萬美元的投資詐騙。

永豐銀行內部統計顯示，去年詐騙案件中，以「假投資（50％）」類型居冠，其次為「假親友（23％）」與「假購物／網購（11％），或假冒檢警人員或公家機關等。永豐銀行表示，民眾若遇到交易對象要求以買車、買房或居家裝繕等其他理由掩飾匯款目的，務必提高警覺、避免受騙。

永豐金控表示，透過內部系統提示、案例分享、教育訓練等面向多管齊下，強化銀行第一線防詐意識，培養對客戶異常交易行為的觀察敏銳度。永豐行員積極守護客戶資產表現備受肯定，去年接連榮獲銀行公會「金融業打擊詐欺高峰會」頒獎表揚成效優異行員，及台北市警局防詐詐騙「攔阻量能」績優金融機構。