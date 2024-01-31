玉山金攜六師公會 寒冬募集熱血

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每逢年節前後容易發生血源短缺，加上近期寒流侵襲，讓各地捐血中心血液庫存量告急。玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯合會及全國建築師公會打造一個凝聚各方愛心的公益平台並致力穩定血液庫存量，每年固定於農曆春節前舉辦「快樂捐血 讓愛相隨」公益活動，在寒冬中注入暖流，傳遞愛與幸福，這次成功號召3,853位捐血者及志工響應，募集5,824袋熱血。

「快樂捐血 讓愛相隨」捐血活動於1月24~25日在台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地區展開，全台32個捐血點皆選擇設置在醫院、百貨商場、捷運站及玉山銀行據點等人潮聚集之處。活動前運用官網、FB粉專及line群組的數位會員影響力及連結力，縱使寒流來襲，仍能號召許多愛心人士投入捐血行列、熱情不減。為讓醫護人員專注作業並優化捐血體驗，現場安排由六師會員及玉山銀行員工擔任服務志工，協助民眾填寫表格、動線引導及溫馨關懷等工作。

玉山金控陳茂欽總經理、六師公會理事長及代表皆親自出席記者會，公會志工、玉山志工及民眾踴躍挽袖捐血，以行動力支持愛心公益活動。牙醫師公會全聯會江錫仁理事長提醒，定期捐血除了促進自身健康之外，也能拯救生命，期盼更多年輕人可以成為固定捐血者，以穩定血庫質量。

陳茂欽總經理表示，台灣捐血率為世界第一，顯現台灣人民良善且溫暖的性格，感謝六師公會與玉山銀行每年共同發起捐血活動，發揮社會影響力並以實際行動善盡社會責任。

玉山長期實踐永續發展，持續在公司治理、環境保護及社會公益面向積極參與投入，連續第十年入選道瓊永續指數（DJSI），不僅是台灣也是亞洲金融業的最佳紀錄。展望未來，玉山將持續深化同仁永續思維並接軌國際，攜手志同道合的夥伴，一同發揮正面影響力，一起贏向永續未來。