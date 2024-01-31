中華電拚H1赴德設子公司

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中華電信法說會釋出2024年展望

中華電信董事長郭水義30日透露，應客戶需求，中華電將在上半年於德國法蘭克福成立歐洲子公司，作為歐洲拓展國際業務的踏板，加速全球布局。

另外，總經理林昭陽表示，2024年中華電信ICT業務將聚焦在各自挑戰百億元業績規模的雲端IDC、資安及AIoT智慧物聯網等三大業務，並且樂觀展望全年ICT業務的營收及獲利將會雙成長。

中華電30日舉辦法說會，公司去年陸續協助台積電在美國、日本建立設廠所需之基礎網路，台積電德國廠去年8月宣布正式落腳德國東部城市，市場揣測，一向跟隨客戶腳步布局海外市場的中華電，此次前進歐洲成立子公司，是否與台積電德國設廠有關？中華電僅強調，主要看到客戶對於ICT、新興業務、以及來自5G企業專網的需求，未來亦不排除在歐洲其它地方設立辦公室擴大服務國際客戶。

2024年中華電資本支出340.2億元，其中，非行動資本支出244.3億元、相較去年同期大幅增加24.7％，財務長陳宇紳表示，主因擴大IDC、海纜等投資，其中，IDC資本支出相較前一年增加10％甚至更多；另為拓展日本、美國及歐洲等國際業務、加上OTT業者增加影視音傳輸需求，亦將增加海纜的資本支出。至於行動資本支出為95.9億元，將擴建4G／5G網路。

中華電自結2023年第四季合併營收618.6億元，年增4.0％，每股稅後純益（EPS）1.06元，全年營收2,232.0億元，年增3.0％，歸屬母公司業主淨利369.2億元，年增1.2％，EPS 4.76元，全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

郭水義表示，中華電2023全年營收及EPS創六年新高，並連續四年成長。隨著台灣電信市場在去年第四季整併完成，產業進入三家業者新競局，中華電市值占台灣電信業整體市值60％，遙遙領先同業。

展望2024年，郭水義認為，中華電長期以來的表現，充分證明業務在景氣循環中極具韌性。由於各部門業務成長可期，帶動公司進一步擴張。面對新的一年，中華電樂觀看待前景，有信心在各方面引領產業發展。