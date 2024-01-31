台科技廠 競搶數位醫療商機

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科技集團紛紛搶進數位醫療

數位健康商機龐大，根據市調機構Grand View Research最新調查顯示，到2030年，全球數位醫療市場規模預計將達到約7,800億美元，看好數位健康市場龐大成長潛力，台灣科技廠如宏達電、廣達、仁寶等紛紛加強布局，推出相關服務或是與第三方夥伴合作，搶食市場大餅。

報告指出，全球數位醫療市場規模2024年至2030年複合年成長率（CAGR）為18.3％。由於基礎設施、醫療保健IT支出不斷增加；同時，慢性病患病率不斷上升，醫療健保設施負擔愈來愈重，對遠距監測服務及虛擬護理服務等需求不斷增加，帶動了醫療數位化的成長趨勢。

看好數位醫療已成趨勢，台各大科技集團也爭相布局。宏達電旗下子公司DeepQ與彰化基督教醫院合作，推出升級版蘭醫師 LineBot3.0智慧醫療照護對話機器人服務，這是全台首創橫跨10間分院的AI人工智慧＋醫療對話機器人，採用先進AI生成式自然語言處理技術，透過LINE提供民眾24小時衛教應答、AI科別導診、看診前問題筆記等多元服務。

廣達則是推出人工智慧醫療雲（QOCA hospital）、QOCA image醫療平台等，積極實現全方位雲端智慧醫療服務；同時，廣達去年也與國防醫學院、三軍總醫院簽署合作備忘錄，由國防醫學院及三軍總醫院合作研發的心電圖AI判讀平台技術移轉廣達，心電圖是廣達主力產品之一，加上AI判讀技術，將能打造更完整的解決方案。

而仁寶布局醫療產業多年，近期也逐漸開花結果。像是旗下勤立生物科技三年前開始實現獲利，今年預計將開始配息，旗下奔騰生醫生產的手持超音波裝置也已陸續通過美、台認證；而用於腫瘤的射頻消融設備也已導入台大等主要大醫院。至於仁寶在瑞芳規劃多年的醫院，已開始著手興建硬體，預計2026年底完工，2027年開始營運。

除了上述所提外，其餘還有佳世達、緯創、英業達、宏碁、華碩等科技大廠也積極揮軍數位醫療產業，且有所建樹，在醫療數位化趨勢不變之下，預料科技大廠今年仍會持續強化相關布局。