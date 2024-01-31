意法半導體 優化電動車熱管理效能

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意法半導體（ST）宣布與中國電力電子變換系統業者致瞻科技合作，在致瞻旗下電動汽車車載空調中的壓縮機控制器導入ST第三代碳化矽（SiC）MOSFET技術，在提升電動汽車的熱管理效能之時，還能進一步縮小電動壓縮機系統，幫助車廠大幅節省每輛電動汽車的整體系統成本。

致瞻科是目前全球唯一在電動汽車400V、800V、1000V平台上導入碳化矽量產空調壓縮機控制器的供應商。ST指出，致瞻科旗下電動汽車空調壓縮機控制器導入第三代1200V SiC MOSFET技術，再結合致瞻科獨有的散熱解決方案和熱保護設計，可以大幅提升電動汽車的熱管理效能，以及提升空調壓縮機噪音，震動和聲震粗糙度之性能，以60kWh～90kWh動力電池容量的中型電動汽車為例，續航里程可延長5到10公里，在夏冬兩季的效果尤為明顯。

ST日前也宣布組織改組，將三個產品部調整為兩個，進一步提升產品開發創新速度和效率，加速產品上市時間；同時也正在所有經營地區建立一套以終端市場應用為導向之新行銷部門架構，該新應用行銷部門將涵蓋汽車；工業與電源；工業自動化、物聯網和AI；以及個人電子產品、通訊設備和電腦周邊設備四個終端市場。

據悉，新的產品部門分別為類比、功率與離散元件、MEMS與感測器產品部（APMS），以及微控制器、數位IC與射頻產品部（MDRF）。APMS產品部將涵蓋全部類比產品，其中包括車用智慧電源和驅動解決方案、所有功率與離散元件產品線，包括碳化矽產品、MEMS和感測器等；而MDRF產品部涵蓋全部數位IC和微控制器，其中包括車用微控制器、射頻（RF）、進階駕駛輔助系統（ADAS）、資訊娛樂晶片等。ST強調，這項重組決定是推動公司策略重要的一步，重組後將能從廣泛而獨特的產品和技術組合中獲得更多的價值；此外，以終端市場應用為導向的新組織將使ST更貼近客戶，以完整的系統解決方案提升整體產品組合的能力。