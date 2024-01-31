Honeywell、恩智浦 推建築節能智慧化

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全球領先的工業自動化公司Honeywell，宣布與世界級半導體大廠恩智浦半導體簽署合作備忘錄，雙方將強化商業建築對能源使用的感測與控制。根據國際能源署統計，建築營運占全球最終能源消費的三成，也產生超過四分之一的溫室氣體排放，因此建築節能已是當務之急。

此次合作目的，是透過將恩智浦支援人工神經網路的工業級應用處理器整合到Honeywell的建築管理系統，大幅提升建築自動化與節能效率。首階段合作將著重於Honeywell最佳化套件，為客戶帶來更高彈性與可擴充性的智慧建築解決方案。

雙方表示，這項合作將進一步運用人工智慧、機器學習與大數據分析，實現新一代智慧節能技術。最終目標是充分利用恩智浦i.MX晶片的人工智慧運算能力，大幅提升Honeywell建築管理系統的效能。

Honeywell技術長Suresh Venkatarayalu指出，現代建築日益仰賴資料與自動化控制，以達到更高永續性與營運效率。恩智浦頂尖的機器學習方案，將可為客戶帶來卓越的建築自動化技術。

恩智浦技術長Lars Reger則強調，「提升建築的智慧化與舒適度刻不容緩。恩智浦最先進的安全連網處理器，加上我們易用的人工智慧開發工具與服務平台，可有效管理物聯網裝置並強化其效能。我們期待與Honeywell結合專業知識與解決方案，共同實現更智慧與連網化的建築。」

Honeywell未來將運用恩智浦高效能與高安全性的處理器與軟體，如i.MX 8M應用處理器和i.MX RT微控制器，實現建築管理系統的智慧升級與效能提升。透過雲端大數據分析平台HoneywellForge，建築也將擁有更佳的遠見與洞察力，以最佳化能源使用，達到更高永續性。