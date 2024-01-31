核心準系統及科技醫療 輔信雙引擎熱轉 營運點火

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輔信科技積極轉型科技醫療，今年將由核心準系統及科技醫療兩大事業，同步推進營運動能。其中準系統業務方面，輔信緊抓AI邊緣運算商機、加速優化產品線，旗下整合NPU（神經網路處理位元）、加速卡或繪圖卡的AI PC方案，亦將於今年上半年陸續上市。

展望2024年，輔信以既有硬體研發技術延伸系統整合服務，旗下已有多款AI-Ready規格的電腦硬體產品，在AI PC軟體方面，則定調以應用模型為發展方向，除以資訊整合角度提供客製化服務外，亦積極與AI軟體商、大型語言模型商、AI NPU半導體廠商及AI加速器廠商建立合作，提供多元平台和AI模型工具，並依據專案需求導入相關技術，或將模型工具延伸至產品線中，期為今年營運帶來回溫動能。

輔信旗下迷你電腦、工業電腦與Panel PC／HMI等產品，目前廣泛應用智慧零售、視訊會議、機器視覺、自動化控制與戶外數位看板等領域，並因應於不同市場需求或是客製化產品組合，以爭取多元專案訂單。

其中，在迷你電腦產品線600系列新品，輔信已全面導入第14代Intel Core處理器，透過結合機器視覺、影像分析、IoT感測器及客製AI模型軟體，應用於公共防災安全系統、空氣品質監測站、AGV、服務機器人等領域。

輔信表示，2023年因地緣政治衝突、升息與通膨影響企業客戶改採保守策略，惟AI邊緣運算應用需求推升，專案市場對於中高階機種需求穩健增加，亦推升其去年下半年整體營收動能回歸年正成長，全年度合併營收17.1億元、僅微幅年減1.4％。

截至去年第三季為止，輔信本業因客戶端庫存調整，加上終端需求疲軟影響，其單季營業利益未能轉正，惟中高階及醫療相關產品出貨帶動，毛利率於第三季一舉站上41％高檔，累計前三季獲利亦有業外加持，推升其稅後純益達0.16億元，每股稅後純益0.05元。