輔信小金雞 暄達醫學 拓中東醫材市場

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輔信科技旗下小金雞暄達醫學科技，近年來積極透過其IoT技術資源，搶進智慧醫療照護市場商機。暄達近期更將前進中東，於杜拜舉行的阿拉伯國際醫療設備博覽會Arab Health，藉由其最新交替式壓力氣墊床及負壓傷口治療機，展現其在減壓照護與傷口管理領域的創新技術，進一步拓展中東醫材市場商機。

此回前進中東最大醫療展，暄達端出了包括結合智能動態偵測與雲端數據平台的IoT智慧減壓床墊照護管理系統，最新研發的翻身氣墊床TheraFlo Turn及嬰幼兒減壓氣墊床等新品也將亮相。另在暄達長期耕耘的傷口護理專業領域，其以自有品牌Carilex推出的VT系列負壓傷口治療機，也以多元減壓照護與傷口管理解決方案，後續亦將攜手當地合作夥伴爭取落地商機。

自紡織業起家的暄達，轉型進入減壓與傷口照護研發領域已超過三十年，輔信於2019年底入股後，透過結合雙方資源，亦為其在品牌、營運效率與技術發展等層面，擴展了數位化優勢。

2023年初暄達並成為台灣首家通過DNV取得歐盟第二類Class IIa CE MDR證書的交替式壓力氣墊床醫材製造商，並在美國子公司設立後，積極優化落地服務效益、成功帶動業務增長，在北美急症護理市場已推展有成。

隨著近期歐洲市場在德國完成另一海外分公司的設立後，暄達除有過去醫療級氣墊床產品在英國、歐盟等國奠定銷售佳績基礎外，接下來也將進一步於歐洲市場擴展與通路客戶洽談業務機會。

去年截至第三季為止，暄達累計獲利近0.45億元，已超越前一年度約0.29億元的水位。