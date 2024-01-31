八大建商2024推案飆4千億元

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八大建商2024年推案量目標

2024年總統大選落幕後，房市氛圍轉趨明朗，儼然有利空出盡的態勢，不少房地產業者已蓄勢待發、摩拳擦掌，1月即啟動推案攻勢。據最新調查，八大建商2024年推案量井噴，包括興富發、愛山林、遠雄建、華固、國泰建設、潤泰新、長虹、鄉林等，2024年推案金額上看4,000億元，為往年少見的大量。

興富發副總經理廖昭雄表示，看好選後房市回歸基本面，在全球升息已近尾聲、潛在通膨壓力明顯，民眾換屋和首購需求躍居為主力之際，興富發規畫在全台推出700億至800億元的新案，比起往年400億至500億元的推案量，明顯積極。

興富發旗下潤隆規畫在2024年推出二筆新案，包括近百億的台北市文山萬芳案、桃園善捷案57億元。總計興富發集團2024年推案量上看950億元，略高於2023年的946億元。

2023年愛山林建設推案量達476億元，展望2024年，愛山林總經理張境在表示，計畫推出逾1,000億元的新案，包括新竹帝寶逾500億元、金城帝寶150億元、美麗上城100億元等。

遠雄建看好中小坪數剛性需求，預計2024年推案量達320億元，在北士科、台中和台南共七筆新案多點開花。

華固2024年推案金額也是大噴發，預計在台北推出正大北投商辦案、大直合璞商辦案、台中華固頂匯、北市信義光復案等4大案共461億元；光是商辦，就重押近300億元。

國建2024年規畫有400億元共七大案，其中年初公開的中和META PARK指標大案，由國建攜手台灣三井不動產公司的合資開發。國建副總經理林清樑表示，META PARK第一期總銷即165億元，挾著國泰+三井雙品牌磁吸效應，加上28～52坪規畫，開賣迄今已售近7成，其中小坪數衝得較快。

潤泰新2024年將推出約600億元的新案，包括北士科、三重捷六、松江路、江子翠E區B案、江子翠環翠段案、南海路案、南港之星等；長虹2024年規畫162億元的新案準備登場。