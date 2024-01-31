愛山林總座：高房價讓年輕人有被剝奪感

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總統大選落幕後，率先登場的房市「329檔期」前哨戰，業界積極布局，房市推案潮可望比2023年熱鬧許多。愛山林建設總座張境在表示，在新青安房貸政策助攻下，2024年房市可望比2023年活絡，不過房價在成本堆疊下，欲跌不易，高房價問題已讓年輕人有被剝奪感，呼籲新內閣及朝野國會應檢討房地產政策，從高土地成本、營建成本，理性治本。

張境在分析，不少建商新案因選舉、政策或建照遲延等因素遞延到2024年推出，預期第一季「329檔期」房市推案腳步會蠻積極的。在房價走勢上，由於潛在通膨壓力未減，電價在選後可能不再凍漲，紅海危機牽動全球通膨飆升，加上缺工問題無解，台積電等國內外科技大廠紛紛加碼投資擴廠推動營建成本居高不下，總體環境已讓房價成本不易下降。

最近在新青安房貸政策加持下，中小坪數產品買盤量增；部分科技園區附近有需求支撐的產品，也吸引部分置產族進場。總體氛圍觀察，最近北中南中小坪數產品表現活絡。不過多年房市調控政策下來，已扭曲了房市健全，其中豪宅限貸令，即壓縮大坪數產品、三代同堂家庭的換屋需求，由於貸款上限被框住、換屋只能愈住愈小。

另外，年輕人、首購客戶在高房價壓力下，更有被剝奪感，然而，政府面對高房價問題，卻始終不願正視如何找出高土地成本、高營建成本等源頭問題，理性治本，針對高房價肇因總體檢。