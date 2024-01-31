台灣粗鋼產量 遭越南超車

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2023年粗鋼產量前13國

世界鋼鐵協會（WSA）統計2023年全球粗鋼產量18.882億噸，其中大陸產能就占10.191億噸，蟬聯第一寶座，而台灣則被越南超車排名落至第13，2023年粗鋼產量1,890萬噸。業者認為越南經濟發展快速，用鋼需求大增，加上不少台廠到越南投資，因此產量被越南超車「剛好而已」。

根據世界鋼鐵協會統計，2023年全球粗鋼產量為18.882億噸，比起2022年的18.29億噸增加3.24％，其中產量最大的仍是大陸，共生產10.191億噸，占全球近54％；第二名則是印度的1.402億噸，第三名則是日本的8,700萬噸。

台灣的中鋼2023年粗鋼產量為1,890萬噸，世界排名第13；不過值得注意的是，過去排名一直在台灣之後的越南，2023年粗鋼產量反超車站上第12名，產量為1,900萬噸。

業界人士表示，越南的人均用鋼量仍低，但近年越南經濟發展快速，加上有人口紅利等因素，帶動用鋼量大幅成長，此外越南輸歐盟免關稅，也吸引包括台灣在內的許多亞洲鋼廠到越南設廠，因此越南的粗鋼產能逐步提升甚至反超台灣，也是「剛好而已」。

中鋼對於粗鋼產量被越南超越並不擔心，並稱是「必然現象」，中鋼高層人士表示，近年中鋼已轉換營運目標，不再追求粗鋼產量，而是朝精緻化鋼廠發展，鎖定高毛利、具有利基產品，因此並不在意粗鋼產量落於越南之後，但必須注意越南內需是否足以去化粗鋼的高產量，否則大量出口也可能造成亞洲鋼價動盪。