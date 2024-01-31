台灣福斯導入全新純電車 衝銷量

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台灣福斯（VW）2023年以逾1.4萬輛創在台銷售新高，為搶占快速成長的新能源車市場，宣布導入福斯品牌純電休旅ID.4 Pro及純電跑旅ID.5 GTX，台灣福斯總裁Steffen Knapp表示，兩款純電車將於2024年中在台上市，宣告福斯進入電動化時代。台灣福斯2023年新車銷量衝高後，內部設定2024年目標仍要維持成長、繼續創高。

不過，Steffen Knapp坦言，由於2024年無論國際情勢或經濟走勢大環境變數相當多，因此實際車市走向仍有待持續觀察。

Steffen Knapp表示，福斯2023年在台銷量成長40％，品牌市占率更達3.5％，改寫在台60年紀錄，為延續強勁成長氣勢，2024年續強化產品陣容，目前除已確定年中導入純電ID.4及ID.5，另有全新The T-Cross上市。

為滿足車主售後服務需求更為提升，Steffen Knapp指出，在優化數位體驗，並推出更多車主尊榮禮遇及專屬活動之外，也將持續擴大服務網絡範圍，新增品牌展示中心、服務中心及快捷保修中心，目前已規劃在2024年啟用更多快捷保修中心，目前已有台北林口、台中大里、台南，新增苗栗頭份據點。

此外，福斯2023年啟動新品牌識別Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車，至今全台已有13間展示中心，Steffen Knapp表示，統計2023年售出超過5,000輛中古車，較上年同期成長50％，同樣看好2024年可繼續維持成長動能。