中捷藍線過關 台中七行政區房市將受惠

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台中捷運藍線的綜合規劃獲行政院核定，可望步入實質建設階段，沿線七行政區房價看好將受惠。台灣房屋據實價登錄資料統計，中捷藍線沿線七個行政區新成屋房價，以梧棲區每坪21.4萬元最親民、西區房價每坪46.1萬元最高貴。

至於沿線預售屋房價部分，同樣是梧棲區最平價，2023年每坪均價26.1萬元，為藍線唯一「2字頭」地區，西屯區以每坪67.9萬元、居沿線預售屋單價王；龍井區2023年預售屋均價每坪35萬元，比新成屋高出近6成，是沿線七區中價差最大的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中捷運藍線一路將台中港、大肚山科技走廊、七期市政中心，及台中火車站等發展核心串聯起來，並與既有的台鐵山線、台鐵海線、中捷綠線共築便捷路網，使台中的軌道布局由「線」升級為「面」；根據台北捷運的過往經驗，當捷運系統從單一路線晉升為多線路網，運量可望大幅躍進，沿線的房市含金量，也將隨搭乘人數的提高而走揚。

不過，捷運建設的時序，較為漫長，以台中藍線來說，工程預計在核定後10年完工，建設期間景氣難免有所起伏，消費者若想在建設初期就進軍置產，應以長抱布局為宜。

該公司資深經理陳定中表示，中捷藍線不論是新成屋，還是預售屋，均以梧棲房價最親民，因該地距離台中市中心較遠，且早年建設話題較淡，使房價基期偏低；但近年台中港區發展逐漸強勢，綠能風電、倉儲物流，及精密機械等大廠接連進駐，日商三井也進軍設立Outlet購物中心。

尤其，台中港特定區是台中少數擁有高容積率土地的新興重劃區，吸引建商前往推案，千萬預算的購屋選擇多元，使梧棲成為小資族成家的熱門選擇。