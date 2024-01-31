營建需求熱 H型鋼趁勢漲

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2024年政府公共工程預算達5,886億元，年增0.27％，加上上半年營建業景氣看好，推升建築用鋼需求，H型鋼業者受惠，中龍順勢調漲2月盤價，每噸上漲300元，2024年累計每噸已調漲900元；東鋼2月上半月維持平盤，2024年累積每噸已漲400元。

2023年營建業景氣不佳，許多建案都延後開工，也因為面臨大選使得不少公共工程延後推出或決標，不過在大選過後一切恢復常態，根據國發會統計，2024年國內的公共工程預算為5,886億元，比起2023年成長0.27％，也是自2022年起連續3年成長。

此外，根據房仲集團統計，2024年上半年房市景氣燈號是代表熱絡的黃紅燈，代表上半年房市表現可期，營建工程量應可增加。再者，部分延後推出的建案建照也即將到期，建商不得不推案，也會使得建築樓地板面積增加。

種種因素看來都對營建業有利，同時建築用鋼的需求也會增加，包括鋼筋及H型鋼業者都將受惠。也因為近期的需求量增加，1月以來H型鋼價格逐步調漲，大廠東鋼調幅較平緩，1月上半月調漲400元之後，1月下半月及2月上半月都維持平盤。中龍則是繼1月盤價調漲600元之後，2月盤價再漲300元，累計2024年以來每噸已漲價900元。

業界人士則表示，2月上半月幾乎有一半是農曆過年期間，因此分上、下半月開盤的東鋼，上半月開平盤也合情合理；中龍則是開月盤，在年後營建需求可能增加的情況下，開高也不令人意外。