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CBAM來襲 螺絲公會開課教戰

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歐盟2023年10月正式啟動CBAM（碳邊境調整機制），國內第一波受到衝擊的就包括螺絲業，但許多業者對於碳盤查一知半解，為讓業界能更了解碳盤查，台灣螺絲公會向工業局申請經費，開設產業低碳人才培訓專班。

螺絲公會指出，歐盟CBAM於2023年10月正式啟動，到2025年12月31日為過渡期，要求進口商提供碳排放相關報告，尚未開始徵收碳邊境稅，不過自2026年起CBAM正式實施，歐盟進口商必須要購買CBAM憑證，憑證的價格將根據歐盟碳排放交易體系（ETS）的平均拍賣價格來計算，免費配額開始逐步削減。2034年起CBAM全面實施，ETS免費配額全數取消。

而國內面對CBAM第一波受到衝擊的就包括螺絲業，由於國內螺絲以外銷為主，歐盟更是最大的進口地區，實施後受影響的產值高達400億元，因此螺絲業者人人自危，無奈多數業者都是中小企業，碳盤查怎麼做、要花多少成本都沒概念，恐將面臨生存危機。

台灣螺絲公會向政府單位爭取經費開課，獲產業發展署支持，指示金屬中心開辦相關人才培訓課程，最終將開出3種班別，分別是「1日金屬產業低碳化講習班」、「3日金屬產業低碳化碳盤查種子班」、「2日金屬產業低碳化碳足跡進階班」，29日起可報名。也建議政府單位對螺絲業者提供更寬裕的貸款條件以更新設備，陪業者一起走上減碳之路。

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