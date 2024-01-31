龍華科大 企業最愛排名五連霸

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據天下（Cheers）公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，龍華科技大學今年第五度蟬聯全國私立科大第一名，技職排名僅次臺科大、北科大及高科大，今年並較2023年大幅進步6個名次，更是唯一入榜TOP 20的私立科大，由於優質科大獲得產業重視與認同，近年龍華吸引許多普高生憑學測成績申請入學。

龍華科大校長葛自祥表示，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，近年來積極配合政府推動5+2創新產業發展政策，該校擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」3座教育部補助共3億餘元的類產線實作基地，加上半導體元件製程及封裝檢測各類實驗室等特色場域，透過實作基地及場域，將基地建立的實務技術與研發量能，提供廠商設計製造一體化服務，為產業培育優質人才。

葛校長說面臨少子化環境，龍華堅持特色辦學並極力拓展國際化，112學年度第一學期已有2,030位境外生再創新高，而該校所培養的實務人才在國際上已被越來越多國家看到，泰國、印度、越南、馬來西亞等東南亞國家特別請託要與龍華合作，尤其國內高科技產業在海外投資亟需人才，近年也紛紛到校洽商合作，葛校長欣慰說很多學校都模仿龍華設立「訂單式學程」，但龍華已做了10多年，做得最久也最深入。

葛校長指出龍華於101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，依據企業人才需求，將學生在大學最後一年課程轉化為銜接企業的第一年培訓，正因學子專業技能符合業界所需，加上位於新北與桃園交界，周遭有10多個工業區，課程接地氣、實習機會多，實習良好的畢業生便由合作企業搶先聘用，經由訂單式就業學程，學生畢業即就業、企業獲得專業人才、降低人才培訓成本，有效解決「學用落差」。

近年AI智慧及物聯網蓬勃發展，龍華科大運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，打造智慧校園、無邊界教室，讓學子提早體驗AI時代科技應用與生活型態，學習內涵更深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、AR、VR、MR等應用科技與服務，以提升跨領域創新及未來職場所需能力，進而達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」的目標。