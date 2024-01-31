小嵩無氧化學智慧新廠 啟用在望

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台灣最大脫氧劑、乾燥劑製造商小嵩無氧化學公司O-BUSTER斥資8億台幣的霧峰新廠，預計今年5月完工。廠區未來將導入自動化倉儲、AI視覺瑕疵辨識系統等軟硬體設備，以因應缺工及產業布局等問題。該公司總經理趙子滕表示，「一切就緒，我們已做好智慧轉型準備」。

小嵩無氧化學台中霧峰新廠預計今年5月完工，最快可望於今年8月投產。小嵩無氧化學自1985年創立至今，眼見即將迎來40歲生日，隨著公司逐年茁壯成長，產品服務項目增加，以及市場版圖持續擴大，為提供客戶快速、優質的產品服務，公司決策單位5年前開始擘畫新廠。

趙子滕總經理表示，「現在的廠房早就不敷使用了」！台灣台中的霧峰新廠以「全自動化、智慧工廠」及「綠色企業」為藍圖規劃，使用面積超過5,000坪的廠房，規劃有自動化倉儲及輸送、自動化裝箱設備，並導入AOI影像檢測技術，參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計劃」、「中小企業加速投資行動方案」，投資成本將近8億元左右。

此外，為優化生產設備，落實ESG，也預計在新廠屋頂興建太陽能光電設備，以推動可持續能源的使用，並為社會做出積極的貢獻。未來將利用太陽能光電自給自足，並考慮透過轉換技術將其轉化為電能，回供台電來擴大當地社區和企業使用。

目前台灣脫氧劑的來源70％來自MIT的小嵩無氧化學，由於國內民眾對於食品衛生安全的高度重視，烘焙食品大廠已不再像過去在產品添加防腐劑等抗氧化劑，而是改用脫氧劑來延長糕餅、食品的保存期限，共同維護消費者的健康。

食品級用的脫氧劑是一種可以吸除氧氣的物質，可以除去包裝內的氧氣，脫氧劑又稱為游離氧吸收劑（脫酸素劑、保鮮劑），當脫氧劑隨食品密封在同一包裝容器中時，能通過化學反應吸收容器內的游離氧，從而防止油脂的氧化、色素的褪色、變色、褐變，脫氧劑同時也可有效抑制好氧性微生物，如徽菌、細菌的繁殖，延長食品保存期限。

小嵩無氧化學O-BUSTER保鮮產品是業界唯一符合美國食品藥物管理局FDA的認可，及日本食品研究所無毒證明，通過歐盟EN71-3溶出有害物質驗證，是業界最信賴的品牌。