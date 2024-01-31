御松田 推健身運動最佳補給品

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在各網購平台以平價高品質保健產品受到消費者高度青睞的「御松田健康生活館」，繼專利級機能保健食品「乳清蛋白」風行後，再上一層樓，為國人精心調配「德國頂級乳清蛋白＋膠原蛋白」，由於採雙蛋白獨家比例配方，讓使用者可獲得充份的蛋白質，甫一上架即成為運動健身領域的熱銷保健產品。

國內運動風氣日益蓬勃，為適時補充運動者營養，參著歐美運動保健大廠所提供之保健機能配方，推出「德國頂級乳清蛋白＋膠原蛋白」，這是一款適合國人搭配運動使用的專利級機能保健食品；該產品中的乳清蛋白及膠原蛋白均選用德國生醫原料大廠LACTOPROT及PB Gelatin，產品富含17種游離胺基酸，且高溶解、游離型式可讓運動者得到最佳吸收，已在運動同好中口耳相傳。

該公司表示，御松田「德國頂級乳清蛋白＋膠原蛋白」，原料含多種胺基酸、BCAA支鏈胺基酸，該乳清蛋白為即溶乳清蛋白，沖泡容易或使用搖搖杯即可迅速溶解，屬於高品質高蛋白，蛋白質含量達80％，並獲得美國放牧證明與德國獸醫證明。

乳清蛋白是市面上最常見蛋白質營養品補充首選，由牛奶精煉而成，是目前國際上公認的高人氣優質蛋白質，而為什麼要補充乳清蛋白，因為從一般食物中攝取的蛋白質，除了蛋白質外還可能攝取過多脂肪和碳水化合物，使用乳清蛋白能準確控制攝取量，乳清蛋白含有高比例蛋白質，因此也有人以高蛋白來稱呼乳清蛋白，特別適用族群包括運動健身、重訓、有氧運動、跑步登山、瑜珈。上網搜尋「御松田健康生活館」。