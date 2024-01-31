迎甲辰龍年 留意紫氣東來

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2023股神交易爭霸戰獲獎贏家

命理大師陶文解析，2024為甲辰龍年，具有「流年太歲」特質，這也代表是紫氣東來的時節，幸運顏色有紫色、白色、金色，也可多戴銀色配件，達到紫白元滿合十，紫氣東來貴氣逼人的開運效果。

祿存星主事的2024年，這代表的是動盪與劫財，九運具有爆發的能量，因此風水和理財一樣重要。

今年流年財庫位為正北方，可以在家裡的正北方放上聚寶盆，且顏色最好是白色、乳白色、金色。

若是想要讓錢財自動流進來，可以留意西北方文昌位，並放上文昌燈、花卉、綠色盆栽。