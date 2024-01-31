投資賺千萬不是夢！ 股神親身教授祕訣

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回想2023年台股共漲了3,800點，換算下來股民每人平均賺約112萬元，聽到這個數字的當下，投資人心中開始浮現很多疑問，真的每個人都有賺到這筆錢嗎？

群益股神贏家論壇這次邀請到兩名千萬股神、兩名百萬股神及主持跟著姐夫來理財的Youtuber羅際夫現身分享交易心法，其中，程式交易組第一名AI以最高獲利4,500萬奪得總冠軍，冠軍操盤手、Minion分別位居二、三名；而數位交易組第二名閃電俠，則靠著主觀交易，讓450多萬入袋。