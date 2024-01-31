不論賺或賠 超乎預期皆要檢討

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關於選股策略，程式交易組第一名AI說明，因為水清無魚，基本上會把注意力放在有機會或是有波動的個股，若把成本放在沒波動的個股就只是白白損失稅跟手續費。

群益證營業員除專業知識跟服務態度極佳外，他們的系統也很穩定、快速，很適合程式交易。

程式交易最大的優點就是可以觀察各種數據，幫助你做出最適合的投資標的。其策略大致可分兩種：P派，基於過去歷史價格做策略；Q派，基於一個想法，再去看價格能不能驗證想法，但這有個條件就是要有一個良好的思辨能力再決定是否要做程式交易，而不是為了兜數字而做。

主要以權證作為交易工具，而權證的獲利只有千分之一需要繳稅，且獲利大概是原本漲幅的6～7％，而股票是屬於線性的，基本上獲利只會隨著漲幅而變化，且其中的千分之三則是要當作手續費繳交。

真正的賺賠不是看絕對值在檢討，應該是要看你原始的想法，與真實產生的損益有沒有契合。一般人都會檢討虧損，但不應賺錢而賺錢這點很多人會忽略它，但這塊是最需要被檢討的部分，因為今日不如預期的賺錢，反而醞釀下次不如預期的大賠錢。

最後提醒，沒有能用一輩子的策略，因為現在市場變化很快，再加上法規經常也做調整，所以只要發現新策略的速度，比策略死掉的速度快，你的策略就像聚寶盆會愈來愈多。